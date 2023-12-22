Президент Киргизии подписал закон об изменении флага страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон <...> «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Флаг Киргизии представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, в центре которого изображено солнце с 40 лучами. На прежнем флаге республики лучи были волнообразными, а теперь станут прямыми. Это связано с тем, что прежняя форма лучей вызывает ассоциации с подсолнухом, который не является сельскохозяйственной культурой страны. Инициаторы законопроекта добавили, что прямые лучи более похожи на солнечные.

Согласно информации пресс-службы, все виды официальных документов с изображением государственного флага действуют до окончания срока их действия. Номерные знаки и свидетельства регистрации транспортных средств действуют до принятия решения об их замене соответствующим органом.

20 декабря парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага страны. Документ поддержали 59 депутатов, а против проголосовали пятеро.

Прежний флаг республики был утвержден в 1992 году, после того как государство провозгласило независимость.