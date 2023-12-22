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Прокуратура: Украина пыталась отравить выпускников училища на Кубани

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Теракт в отношении выпускников военного авиационного училища в городе Армавир Краснодарского края был совершен организованной группой, в состав которой входили лица из числа сотрудников государственных органов Украины. Об этом 22 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского.

Он также рассказал подробности попытки теракта. По его словам, подозреваемый приобрел 200 ампул лекарственного препарата «Кордиамин», который он планировал использовать для отравления. Помимо этого, он купил 76 бутылок виски Jameson, 40 бутылок коньяка «Кочари» и 20-килограммовый торт.

При помощи шприца злоумышленник ввел препарат в напитки и десерт, после чего отправился в ресторан «Царская охота», в котором собрались выпускники училища.

Троянский торт: попытку отравить армавирских летчиков признали терактом
Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело

22 октября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом разведслужбы Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-й годовщины их выпуска из учебного учреждения. Он рассказал, что в доставленных на праздник торте и алкоголе содержался яд. Отравленные продукты попробовать не успели, так как один из офицеров решил проверить, кто их принес.

Позднее, 26 октября, стали известны детали подготовки попытки покушения на российских летчиков. По данным свидетелей, в ресторан преступник доставил торт под видом курьера. Он знал точное время и место встречи выпускников. Между тем в распоряжении «Известий» появились кадры с мужчиной, задержанным за попытку отравить тортом выпускников военного училища. На них видно, что он покупает алкоголь, который, вероятно, с десертом был доставлен в ресторан.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний уроженец Мелитополя, проживающий с 2015 года в РФ. Мужчина был доставлен к следователю для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося. В отношении него возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 27 октября армавирский городской суд арестовал его на два месяца.

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