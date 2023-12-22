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Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций
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Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Manuel Geisser
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Швейцария присоединилась к рестрикциям 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), сообщается 22 декабря на сайте правительства страны.

Как отмечается, такое решение было принято швейцарским министерством экономики, которое расширило санкции против РФ.

В санкции Швейцарии дополнительно вошли 86 предприятий и организаций, а также 61 физическое лицо.

Ведомство добавило, что ограничения вступили в силу 21 декабря в 20:00 мск.

Кроме того, Швейцария примет решение о присоединении к другим мерам 12-го пакета санкций ЕС против России, в том числе в отношении алмазов.

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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ будет вырабатывать ответные меры на принятый ЕС 12-й пакет санкций против Москвы.

13 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на провал попыток Запада изолировать Россию, а также на то, что ставка стран Европы и США на санкционный блицкриг против российской экономики не увенчалась успехом.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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