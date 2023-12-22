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СМИ сообщили об идее Нетаньяху вытеснить жителей Газы в Египет

WP: Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации Газы Израилем
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Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа, об этом 22 декабря пишет The Washington Post.

«Премьер Израиля попросил президента США Джо Байдена оказать давление на президента Египта [Абделя Фаттах ас-Сиси], чтобы тот открыл границы своей страны и принял около 2 млн палестинцев из анклава», — сообщают журналисты.

Позже Байден заявил Нетаньяху, что его идея отклик не нашла, и египетское правительство не заинтересовано в размещении беженцев. Американский лидер, как отмечают журналисты, ранее оказывал Израилю непоколебимую поддержку, при этом сейчас он настаивает на автономии сектора Газа после ликвидации ХАМАС.

Нетаньяху, по сообщениям СМИ, всё чаще делает «решительные публичные заявления» о бессрочной оккупации анклава, оставляя неясным, как будут решаться фундаментальные разногласия США и Израиля во взглядах на будущее конфликтной территории.

Как отмечается в материале, после 7 октября одобрение Нетаньяху в Израиле резко упало. Это заставляет его придерживаться крайне правых политических взглядов, чтобы получить поддержку. В то же время на Байдена давят демократы, требующие помочь палестинцам и остановить кровопролитие.

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До этого, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

8 декабря Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул значимость гуманитарных коридоров в Газе и выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Также в декабре во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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