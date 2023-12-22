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Семь человек пострадали в результате ДТП в Туве

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Фото: Прокуратура Республики Тыва
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В Туве при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек, включая пять несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в прокуратуре республики.

«Предварительно установлено, что около 18 часов на автодороге Кызыл – Эрзин автомобиль марки ГАЗ-2115 столкнулся с [автомобилем] «Газель». В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены семь пострадавших, в том числе пять несовершеннолетних», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там же уточняется, что столкновение произошло на 400-м км трассы.

Ход проверки по данному факту находится на контроле региональной прокуратуры. В ходе нее установят обстоятельства аварии и оценят деятельность уполномоченных органов по соблюдению требований дорожного движения. Для изучения случившегося на место прибыл прокурор города Кызыла Павел Насс.

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Ранее в этот день сообщалось, что 12 человек пострадали при столкновении иномарки с микроавтобусом в Калининградской области. Авария произошла накануне на 31-м км трассы Советск – Гусев по направлению от поселка Ульяново в сторону поселка Лунино. Водитель автомобиля Audi вопреки погодным условиям превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с автобусом на встречной полосе.

До этого 26 машин столкнулись в селе Ближнее Борисово Нижегородской области. По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 07:30. В результате ДТП пострадали пятеро человек.

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