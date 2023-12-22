В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе

Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, то у Киева будут проблемы, заявил 22 декабря в интервью украинскому телеканалу «24-й канал» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы», — сказал он.

Кроме того, Подоляк в интервью признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

Ранее, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

До этого, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.