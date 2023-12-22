В Омске сотрудники Росгвардии помогли косуле выбраться из прутьев забора

В Омске сотрудники Росгвардии помогли застрявшей в заборе косуле выбраться на свободу.

В пятницу, 22 декабря, росгвардейцы заметили животное во время патрулирования на левом берегу реки Иртыш. Сотрудники вневедомственной охраны помогли косуле выбраться и отвезли ее на осмотр.

Ветеринары не нашли у животного никаких ран, после чего отпустили его на свободу.

Ранее, 15 декабря, в Омске десятки косуль начали выходить на улицы города. Омичи стали делиться кадрами с косулями ежедневно: животные бегают по дворам, застревают в сугробах, заходят в огород к жителям, а некоторые копытные держатся стадами.

Как объяснили в Управлении по охране животного мира Омска, в этом году из-за малоснежья и нетипично теплой для Омска осени миграция косуль затянулась до декабря.

До этого, 5 декабря, спасатели МЧС России по Тверской области вытащили провалившегося под лед на реке Лама оленя. В ведомстве также предостерегли от проверки прочности льда ударом ноги.