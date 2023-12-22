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Военный суд объявил перерыв в заседаниях по делу Треповой до 15 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Судьи 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Санкт-Петербурге 22 декабря отложили на 15 января 2024 года рассмотрение уголовного дела в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Дело отложено из-за необходимости истребовать доказательства: допросить свидетелей и экспертов.

Однако в пятницу во время внеочередного судебного заседания допросили двух свидетелей. Один из них — дедушка подсудимой Николай Степанов, отметил телеканал 78.ru. По его словам, Трепова часто приезжала к нему, они отмечали семейные праздники. Девушка отличалась самостоятельностью, школу закончила с золотой медалью, в каникулы подрабатывала, хотя была младшей внучкой, отметил мужчина.

Судебные прения по делу Треповой суд назначил на 19 января.

Ранее, 15 декабря, стало известно, что пострадавшие от действий Треповой требуют компенсировать им ущерб. Общая сумма исковых требований превышает 24,7 млн рублей.

Самый крупный иск в суд подала мать Татарского, женщина потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

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Еще девять пострадавших после теракта обозначили иски на суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей. Наименьшую сумму потребовал Владислав Китаев — 120 тыс. рублей. Известно, что супруга погибшего блогера требовать компенсацию не стала.

До этого, 24 ноября, Треповой, обвиняемой в совершении теракта, продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

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