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Немецкое СМИ заявило о разочаровании от контрнаступления ВСУ

Rheinische Post: контрнаступление Украины провалилось и принесло разочарование
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Для Украины 2023 год начался с больших надежд на запланированное контрнаступление, но теперь он заканчивается разочарованием из-за ситуации на поле боя и опасениями за будущее западной помощи. Об этом 22 декабря сообщила газета Rheinische Post в обзоре прошедшего года российско-украинского конфликта.

Издание отмечает, что отсутствие прогресса на поле боя и растущее недовольство постоянными растратами на помощь Украине усиливают разочарование в западных странах, которые поддерживали ее оружием и техникой. Поддержка Киева может также ослабевать из-за усталости и других проблем, таких как конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, добавляется в публикации.

После президентских выборов в США в ноябре следующего года международные перспективы могут существенно измениться в пользу России. Кроме того, американское население всё больше скептично относится к предоставлению помощи Украине. Согласно опросу, опубликованному агентством Associated Press в ноябре, почти половина жителей США считает, что их страна тратит слишком много денег на Украину.

Аналитики считают, что все вышеперечисленные тенденции и события могут сыграть на руку президента России Владимиру Путину, что позволит ему закончить конфликт с Украиной на невыгодных для Киева условиях.

«Это был хороший год (для Путина. — Ред.), я бы даже сказал, отличный», — заявил Матье Булег, научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.

Российская экономика выдержала давление санкций, а войска Вооруженных сил (ВС) РФ полностью владеют инициативой на поле боя. Марина Мирон, эксперт по вопросам обороны из королевского колледжа Лондона, признает, что «украинское контрнаступление провалилось». По ее мнению, войска ВСУ не были готовы к контрнаступлению. Это была поспешная политическая попытка продемонстрировать, что помощь Запада может изменить ход войны, считает она.

Тот факт, что украинское контрнаступление не оправдало ожиданий, несмотря на поставки различных видов оружия и помощь в обучении военного персонала, вызвал на Западе вопросы о дальнейших действиях. Аналитик Чарльз Купчан Совета по международным отношениям в Вашингтоне говорит, что это поставило Запад в «неприятное положение».

Также издание упоминает важную для России победу в 2023 году — взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) после самых долгих и кровопролитных сражений — и называет его показательным трофеем.

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22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано. При этом сдаваться ВСУ пока не собираются. Как сообщил Подоляк, в Киеве понимают, «какие коррективы нужно внести в военную тактику и стратегию», чтобы военные выглядели на поле боя «более эффективно».

Также в этот день журналисты китайского издания Sohu написали, что к концу декабря российские военные начнут готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине. Авторы также обратили внимание на то, что Киев начал испытывать трудности с получением помощи от Запада.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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