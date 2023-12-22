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Стена дома обрушилась в Брянске

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В Бежицком районе Брянска обрушилась стена кирпичного дома. Инцидент произошел на Лесной улице. Первые сообщения о ЧМ стали поступать в городскую диспетчерскую службу около полудня 21 декабря.

Кирпичная кладка в чердачном помещении обрушилась в частном доме 1987 года постройки. В результате повреждения получила газовая труба, оказался оборван электропровод. Обошлось без пострадавших.

Специалисты, отправленные на место происшествия, в первую очередь перекрыли газо- и электроснабжение. В части дома, которая оказалась поврежденной, проживают два человека. Их временно поселили в комплексный центр социальной адаптации населения. Другая половина дома не пострадала, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее, 20 декабря, в центре Санкт-Петербурга обрушились два подъезда расселенного дома. В результате никто не пострадал, так как на момент аварии в здании не осталось жильцов. По данным источника «Известий», аварию спровоцировало обрушение внутренней стены в одной из частей дома, построенного еще в XIX веке.

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