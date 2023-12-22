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Лавров напомнил про отсутствие фактов разрушения РФ украинского культурного наследия

Лавров: нет никаких фактов разрушения РФ украинского культурного наследия
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Ни одного факта, который бы указывал на якобы разрушение РФ украинского культурного наследия, не существует. Об этом 22 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

По его словам, после начала спецоперации Запад продолжил усиливать политизацию работы ЮНЕСКО и украинизацию повестки дня организации. При этом решения по Крыму и Украине выходят за пределы ее мандата, напомнил министр.

«В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может — их просто не существует», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что у ЮНЕСКО нет права осуществлять атрибуцию вины, что сотрудники ее секретариата признают в частных беседах. При этом Россия не увидела со стороны ЮНЕСКО осуждения случаев, которые относятся к ее компетенции, отметил глава МИД РФ.

В частности, ЮНЕСКО не выступила против теракта в отношении являющегося объектом Всемирного наследия Московского Кремля, напомнил министр. Кроме того, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле ни разу не возмутилась убийством сотрудников российских СМИ.

Осеннее обострение: Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО
Париж не выдал визы представителям делегации РФ

Ранее, 17 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге об отсутствии необходимости выхода РФ из ЮНЕСКО. По его словам, Россия осуществляет по линии организации серьезные проекты.

До этого, 8 ноября, замглавы МИД РФ Александр Панкин раскритиковал ЮНЕСКО за растрачивание ее ресурсов на украинизацию повестки вместо решения насущных вопросов, отметив, что это ведет организацию в тупик. Кроме того, дипломат также осудил разделение журналистов, учащихся, культурного и природного наследия на достойных и не достойных содействия и внимания, на своих и чужих.

Днем ранее, 7 ноября, Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, отказавшись выдать визы представителям российской делегации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Франции «бескультурьем». По ее словам, в рамках взаимодействия с организацией такие случаи стали происходить уже на регулярной основе.

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