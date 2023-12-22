Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ

Президент России Владимир Путин 22 декабря провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором предложил обсудить тему обеспечения коллективной биологической безопасности на пространстве Содружеств Независимых Государств (СНГ).

«Сейчас ситуация не такая [как в пандемию], слава Богу. Но тем не менее непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации. Но биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. <…> Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех», — отметил глава государства.

Как пояснил Путин, данная тема особенно актуальна перед встречей с руководителями стран СНГ, которые должны собраться 25–26 декабря.

Президент попросил доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. После чего совещание продолжилось в закрытом режиме.

20 декабря департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице в настоящее время не наблюдается существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу. В ведомстве отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике коронавируса.

До этого, 13 декабря, в Роспотребнадзоре также сообщали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на рост респираторных заболеваний, что является обычным для декабря, власти пока не планируют вводить масочный режим. Что касается российского лидера, то для его безопасности специалисты делают всë необходимое, добавил пресс-секретарь президента.