Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 22 декабря, заявил, что России не грозит военное поражение, как сильно бы Украина не была снабжена в военном отношении.

В интервью газете Pravda он указал, что не верит в военное решение украинского конфликта.

«Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», — сказал он.

Премьер добавил, что на сегодняшний день российские военные контролируют территории, на которые вступила РФ, и не отдадут их ни при каких обстоятельствах. Фицо подчеркнул, что «только наивный человек может представить, что итогом переговоров о будущем станет уход России с этих подконтрольных территорий».

Ранее, 17 декабря, Фицо заявил, что коллективный Запад готов воевать с Россией до последнего украинского солдата. По его словам, Украину используют при попытках ослабления России в международном и экономическом отношении.

Позднее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации по защите Донбасса и никому «свое не отдаст». Как отметил глава государства, РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о проведении СВО было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.