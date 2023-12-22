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Патрушев обсудил с главой совбеза Израиля ситуацию в Газе
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Патрушев обсудил с главой совбеза Израиля ситуацию в Газе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба аппарата российского ведомства.

«Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Также в этот день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Главы государств рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением израильско-палестинского конфликта.

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Ранее, 31 октября, Патрушев заявил, что США своей политикой вызвали обострение ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон способствуют эскалации конфликта, направляя авианосцы в регион и поставляя Израилю вооружения. При этом США по-прежнему преследуют цель сохранения своего глобального доминирования, подчеркнул Патрушев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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