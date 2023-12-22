Наказанным за «пьяную» езду запретят сдавать на права

Граждане, в отношении которых был введен запрет на вождение за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не смогут сдать экзамен на права в любых водительских категориях. Об этом 22 декабря сообщает «МВД Медиа».

«Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию. Кроме того, к экзаменам не будут допущены лица, в отношении которых военными комиссариатами были применены меры, направленные на явку этих лиц по повестке.

Также уточняется, что если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующих документов и справок.

Помимо этого, проектом предлагается увеличить сумму штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка «не сдал». Нововведения проходят процедуру общественного обсуждения на Едином портале нормативных правовых актов.

Вступление в силу ведомственного приказа предполагается одновременно с началом действия Федерального закона, то есть с 1 апреля 2024 года.

С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения». В связи с этим многим автомобилистам придется пересдать экзамен на права. В августе «Известия» рассказали, кого затронут эти изменения и как получить новое водительское удостоверение.