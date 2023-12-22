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Описавший в дневнике жизнь под обстрелами ВСУ решил стать военным медиком

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Фото: РЕН ТВ
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16-летний Павел Михайловский, описывавший на протяжении месяца в личном дневнике свою жизнь под обстрелами украинской армии в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР), поступил в Сыктывкарский медицинский колледж и решил стать военным медиком.

Он рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что идея стать военным медиком пришла к нему, когда он со студентами колледжа возлагал цветы к памятнику медикам-героям, помогавшим раненым в ходе Великой Отечественной войны.

«Тогда пришла идея в голову, а сейчас она закрепилась подсознательно, что я хочу стать военным медбратом. Мне нравится оказывать людям помощь, ведь военные медики — это люди, которые дарят жизнь заново», — сказал Михайловский.

На данный момент он учится на первом курсе, впереди его ждут еще два с половиной года учебы.

По его словам, некоторые жуткие воспоминания, которые он описал в дневнике, до сих пор стоят у него перед глазами. Молодой человек с ужасом вспоминает, как на руках у его мамы умерла бабушка, которой во время обстрела украинской армии оторвало ноги.

«В один из дней бабушку принесли без ног. Это воспоминание въелось в память. Мама оказывала помощь, мне внизу сказали сидеть. Она умерла минут через 20 после того, как ее принесли. По рассказам мамы, у нее не было обеих ног в результате взрыва», — вспомнил подросток.

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Ранее, 2 декабря, «Известия» показали кадры последствий обстрела Лисичанска в ЛНР. Отмечается, что он как минимум четыре раза подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Местные жители рассказали, что ВСУ атаковали город именно кассетными боеприпасами. В результате были повреждены дома и выбиты стекла.

Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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