Стрелявшего в университете Праги подозревают в убийстве еще двух человек

Студента Карлова университета в Праге, застрелившего 14 человек в стенах учебного заведения, полицейские подозревают в убийстве еще двух человек на окраине чешской столицы, сообщил в пятницу, 22 декабря, портал Prazsky denik.

По данным издания, речь идет об убийстве молодого мужчины и его двухмесячной дочери в Клановицком лесу на востоке Праги. Инцидент произошел 15 декабря — местная жительница услышала стрельбу и нашла трупы недалеко от своего дома. Женщина вызвала полицию, было начато расследование.

24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак днем в четверг убил своего отца, затем пошел в учебное заведение, где продолжил стрельбу по людям.

В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 14 человек, инцидент стал самым кровопролитным в истории Чехии. 22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиян в числе погибших в Праге нет.

Стрелявший покончил с собой.