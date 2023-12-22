Мальчик весом более 5 кг родился в Рязани

Малыш весом более 5 кг появился на свет в Рязанском перинатальном центре. Для мамы показатели сына оказались сюрпризом, сообщают «Рязанские ведомости».

Точный вес новорожденного — 5130 г. Его назвали Михаилом, отмечает РИА «7 новостей».

«Нам говорили, что ребенок будет крупненький, но мы не ожидали, что настолько», — рассказала родительница «богатыря».

По словам сотрудников медучреждения, младенцы весом более 5 кг у них не рождались уже несколько лет, пишет 62INFO.ru. Как отметила заведующая послеродовым отделением Ирина Мамонтова, мальчик родился здоровым, но к таким рекордам специально лучше не стремиться.

«Большой вес ребенка — это высокий риск сахарного диабета и иных проблемы со здоровьем. Да и сами роды в этом случае протекают сложнее, как правило, путем кесарева сечения», — подытожила врач.

Ранее «Известия» писали, что в России предлагают ввести «отцовский», или «многодетный», капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу.