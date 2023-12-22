Стадион в Воронеже стал собственностью региона за 200 млн рублей

Воронежская область приобрела в собственность за 200 млн рублей Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. Власти планируют реконструкцию спортивного объекта уже в 2024 году.

О проекте рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, потенциальный партнер, который займется проектированием стадиона, уже найден. В компании пообещали подготовить проект в течение восьми месяцев. Предварительная смета имеется.

В июле этого года общественности представили предварительную концепцию внешнего вида обновленного стадиона профсоюзов. Его покрытие сделают из архитектурной мембраны, по периметру построят консольный навес с освещением, а на северной трибуне обустроят мультимедийный фасад. Над архитектурным фасадом обещали подумать еще. На территории больше не будет беговых дорожек, поле будет «чисто футбольным», пишет ИА «Абирег».

После реконструкции на стадионе можно будет проводить матчи любого формата, кроме финала Кубка России и финала Лиги чемпионов. Проект реализует «БелинжинирингстройИнвест», у которого есть опыт реконструкции стадиона «Динамо» в Минске. Также компания строит завод по переработке шин в воронежской экономической зоне «Центр» за 900 млн рублей и коттеджный поселок в Бобровском районе.