Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

При отражении атаки беспилотника на Москву никто не пострадал. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в городском округе Подольск.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник в Telegram.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского беспилотника над территорией Московской области.

Также 22 декабря средства ПВО России перехватили четыре украинских беспилотника над Калужской областью. Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена в 13:50 и 14:00.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.