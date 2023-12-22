Описавший в дневнике жизнь под обстрелами ВСУ решил стать военным медиком

Описавший в дневнике жизнь под обстрелами ВСУ решил стать военным медиком

2023-12-22T16:09:36+03:00

2023-12-22T16:09:36+03:00

2023-12-22T16:09:36+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru