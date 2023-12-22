Более 1,3 тыс. полицейских будут охранять Пензенскую область в праздники

Более 1300 сотрудников органов внутренних дел будут охранять покой граждан на новогодние праздники в Пензенской области. Такие цифры были озвучены в пятницу, 22 декабря, на заседании региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Власти обсудили организацию безопасности жителей во время праздников. Так, в новогоднюю ночь задействуют более 300 полицейских, плюс ко всему будет создан резерв в 100 сотрудников. К обеспечению порядка также планируется привлечь сотрудников Росгвардии.

Мероприятия в учреждениях культуры, образования, спорта, а также в общественных местах будут идти до 10 января. Как подчеркнул глава Пензенской области Олег Мельниченко, для властей и спецслужб это время относится к напряженной работе, а не к выходным дням.

Губернатор поручил не допускать в образовательные учреждения посторонних, предварительно осмотреть все помещения и проинструктировать персонал, исключить пронос пиротехники и воспламеняющихся веществ. Также он сказал тщательно проверить все средства пожаротушения, сигнализации, планы эвакуации, а выявленные недостатки немедленно исправить.

Специальные меры безопасности будут и на рождественских богослужениях. Кроме того, правоохранители усилят контроль на объектах транспорта и инфраструктуры, социально значимых учреждениях, в торговых и развлекательных центрах.

Помимо этого Мельниченко призвал держать в поле зрения социально неблагополучных граждан, одиноко проживающих пожилых людей и многодетные семьи.

«Новогодние выходные в Пензенской области должны проходить безопасно», — подытожил губернатор, его цитату приводит ИА «Пенза-пресс».