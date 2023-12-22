Правительство РФ одобрило создание Единого реестра адвокатов

Правительством России 22 декабря были одобрены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятому Государственной думой в первом чтении в апреле.

Законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах. Создание такого реестра позволит в круглосуточном режиме всем заинтересованным лицам получать информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате. Полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений Единого реестра предлагается закрепить за Минюстом России.

Законопроектом повышаются требования к уровню образования к претендентам на получение статуса адвоката. Претендующие должны будут иметь высшее юридическое образование одновременно по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» и диплом бакалавра по направлениям подготовки «Юриспруденция» или «Обеспечение законности и правопорядка.

Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. Таким основанием может стать выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы РФ. При этом данное введение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы страны.

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил «Известиям», что это важный шаг на пути развития института адвокатуры в РФ, это позволит повысить гарантии конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

«У нас слишком много людей называют себя юристами, обещают оказать помощь, а на деле оказывается, что не обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы защитить. Адвокат — это профессиональный, высоко подготовленный юрист, независимый, обладающий соответствующим статусом. Так и должно быть на деле. Также предлагается создать единый государственный реестр адвокатов, он станет единым государственным информационным ресурсом, который будет содержать достоверные сведения обо всех адвокатах страны», — сказал он.

В октябре адвокат Игорь Ким посоветовал при выборе юриста внимательно просматривать обзоры и отзывы на юридические компании, чтобы минимизировать возможные проблемы. Помимо этого, следует разобрать «гарантийные» случаи и условия их наступления. Ким подчеркнул, что все гарантии и обещания должны быть прописаны в договоре, в противном случае их не существует.