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Сводка спецоперации на Украине за неделю

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 16 по 22 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, за неделю на купянском направлении ВС РФ отразили 53 атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard», 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении было отражено 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины. За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Отразили 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также, нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении за прошедший период составили более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

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На южнодонецком направлении российские силы отразили десять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны. Общие потери ВСУ на данном направлении составили свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии. Потери Киева составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты. В результате действий российских войск на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 554 самолета, 261 вертолет, 9955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14251 танк и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16572 единицы специальной военной автомобильной техники.

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