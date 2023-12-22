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Выходец из «Авилона» стал гендиректором в «Рольфе»

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Новым генеральным директором автодилера «Рольф» назначен Алексей Гуляев вместо Светланы Виноградовой, которая стала его первым заместителем. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе компании.

«Гуляев с начала 2000-х годов длительное время работал в структуре «Рольфа», позже занимал руководящие должности в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне». Светлана Виноградова, до пятницы занимавшая в «Рольфе» должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева», — отмечается в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что изменения не коснутся деятельности организации. АО «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. В компании подчеркнули, что Росимущество, получившее временное управление акциями АО «Рольф», намерено только улучшать финансовые показатели и развивать организацию.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В свою очередь, в Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным.

Бывшего топ-менеджера компании Анатолия Кайро 11 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении руководства «Рольфа» по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов было возбуждено в 2019 году. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

В 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.

Компания-автодилер «Рольф» (ООО «Рольф Моторс») занимается продажей автомобилей, сервисом, оказывает услуги по кредитованию и страхованию

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