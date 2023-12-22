Тело женщины нашли под елкой на пищевом комбинате в Новой Москве
На территории пищевого комбината в Новой Москве обнаружили тело женщины. Об этом 22 декабря сообщил источник «Известий».
Труп нашли под елкой в здании на Ознобишинском проезде в поселке Щаповское накануне.
«У погибшей при себе отсутствовал сотовый телефон и документы. Смерть наступила днем 20 декабря», — рассказал собеседник.
Погибшей оказалась 56-летняя женщина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее, 21 декабря, в московской квартире нашли мертвым актера Егора Найдовича. Тело обнаружила соседка. По некоторым данным, скончавшийся в последнее время злоупотреблял алкоголем, рассказал источник «Известий».