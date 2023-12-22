В Симферополе расчистили 4 км реки Славянки
Участок реки Славянки протяженностью 4 км расчистили и восстановили в Симферополе. Работы проведены в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
Общая протяженность реки составляет всего 10 км. Водоем частично проходит вдоль плотно застроенного жилого сектора. Русло было искусственно заужено из-за поваленных деревьев и скопления бытового мусора. В результате наблюдались нарушение оттока воды и заболачивание территории.
На выполнение мероприятий Росводресурсы направили 20,5 млн рублей. Благодаря дополнительному финансированию работы были завершены раньше срока. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Благодаря очистке реки удалось улучшить экологическое состояние гидрографической сети и остановить истощение реки.
Также в 2023 году завершена расчистка реки Салгир и ее притоков на трех участках в границах Симферопольского района.