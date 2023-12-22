Объявлена дата проведения Второй Московской недели моды

Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта 2024 года, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Основные мероприятия пройдут в Центральном выставочном зале «Манеж» и 75-м павильоне ВДНХ — одном из пространств Международной выставки-форума «Россия».

«Планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, приглашения получат бренды из Китая, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран», — рассказала Наталья Сергунина.

Как пояснила Сергунина, на ВДНХ проведут открытые показы для жителей и гостей города. В «Манеже» будут проходить деловые переговоры и заключение контрактов, здесь состоятся закрытые показы для профессионалов индустрии, будут функционировать B2B-шоурум для байеров и маркет, где все желающие смогут приобрести одежду и аксессуары отечественных производителей.

Кроме того, в рамках Московской недели моды состоится фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Программа завершится гала-показом.

Прием заявок на участие в новом сезоне Московской недели моды уже открыт, он продлится до 19 января 2024 года. Экспертный совет определит список дизайнеров и брендов, которые получат возможность представить свои коллекции широкой аудитории. Условия и форма заявки опубликованы на официальном сайте.

Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.