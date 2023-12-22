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Правительство РФ выделило 3,3 млрд рублей на поддержку аэропортов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство РФ выделило еще 3,3 млрд рублей на поддержку аэропортов, в которых введено ограничение на полеты. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба кабмина.

«Около 3,3 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Средства направят на поддержку аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Они пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и обслуживание займов за август–ноябрь 2023 года.

Всего на поддержку аэропортов центра и юга России было выделено 12 млрд рублей в 2022 и 2023 годах.

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Ранее, в сентябре, правительство сообщило, что направит более 2,6 млрд рублей дополнительно из резервного фонда аэропортам для частичной компенсации их расходов из-за продления ограничения полетов.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.

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