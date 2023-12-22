Новую голову коня установили на горельеф «Парад Победы» в Москве

Работы по восстановлению коня маршала СССР Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», ранее пострадавшем от вандалов, завершили на Манежной площади в Москве в пятницу, 22 декабря.

Восстановительные работы заняли около четырех часов.

По словам генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинов, памятнику стремились вернуть первозданный вид и работали над новой деталью под надзором автора скульптуры, народного художника России Владимира Суровцева, сообщает телеканал «Звезда».

13 декабря научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что РВИО готово отреставрировать горельеф «Парад Победы». Он подчеркнул, что повреждение памятника является надругательством над памятью о жертвах советского народа в Великую Отечественную войну.

Повреждение на горельефе заметили утром 12 декабря, сообщается на сайте kp.ru. Вандалы скололи голову по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году, передает НСН. Личность вандалов не установлена. Также неизвестно, как именно была срезана голова коня.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, защищающих Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны» и «Уничтожение памятников, совершенное группой лиц», передает ИА «Регнум».