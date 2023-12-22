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Сквер Орловских литераторов благоустроят в 2024 году в Орле

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Депутаты городского совета Орла одобрили изменение архитектурного облика заповедной зоны в связи с благоустройством сквера Орловских литераторов. Ожидается, что работы на территории удастся завершить к 9 мая.

Согласно проекту, у сквера увеличится зона парковки с полноценным заездным карманом. Об этом просили работники музеев Орла, так как при нынешней парковке затруднен подвоз туристов на автобусах. Кроме того, в сквере будет установлен фонтан, посажены новые деревья, установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Планируется оборудование подсветки памятника писателю Ивану Бунину и строительство дорожки к тротуару в Детском парке.

Профинансировать работы готова компания АО «Орелмасло». По предварительной оценке стоимость проекта составляет 30 млн рублей. Инвестор уже заключил контракт на приобретение тротуарной плитки и деревьев.

Содержанием парка займется МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города».

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