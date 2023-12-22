Глава «Украинской бронетехники» обвинил РФ в срыве поставок истребителей ВСУ

Гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас сообщил о случае, когда российские дипломаты сорвали закупку Украиной истребителей за рубежом. Об этом 22 декабря он рассказал в интервью изданию «Экономическая правда».

«В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов <…> Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян. <…> В итоге соглашение сорвалось», — сказал Бильбас.

Он также уточнил, что представитель российского посольства, заполучивший письмо, вступил в контакт с местными властями и пригрозил им, что Россия «прикроет для этой страны какие-то проекты». В итоге украинской стороне было отказано.

Бельбас подчеркнул, что подобных примеров было много.

«Украинская бронетехника» производит технику военного и гражданского назначения, в числе которой бронеавтомобили, машины скорой помощи, а также минометы. По слова Бельбаса, компания является крупнейшим частным поставщиком оружия для Вооруженным сил Украины (ВСУ).

15 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» отметил, что западные страны могут отказаться от идеи разрешить истребителям ВСУ использовать авиабазы НАТО после предупреждения РФ о готовности ответить на подобный шаг.

Он также рассказал, что заявление РФ о готовности ответить на использование авиабаз НАТО для вылетов истребителей ВСУ застало западников врасплох. По словам Гаврилова, представители Польши, Румынии и Словакии доложили о нем в свои столицы. При этом он указал на давление США на голландцев и датчан, чтобы они решились передать Украине истребители

До этого, 13 декабря, вице-спикер парламента Словакии Любош Блага отметил, что вылеты F-16 ВСУ с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией. По его словам, это приведет к открытому столкновению.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны армии Украины.