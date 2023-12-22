Число погибших в ДТП сократилось на 5,3% в Красноярском крае в 2023 году
В Красноярском крае количество погибших в дорожных авариях за минувший год сократилось на 5,3%. Такая информация была озвучена на региональной комиссии по безопасности дорожного движения.
Всего в 2023 году зарегистрировали 2,74 тыс. ДТП. Несмотря на сокращение числа погибших, на 8,8% увеличилось количество раненых. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Для снижения аварийности используются комплексы фиксации нарушений. В регионе работают 159 стационарных комплексов фотовидеофиксации, а также 57 передвижных комплексов. Они были установлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году планируется установка еще 40 комплексов.