Минздрав: грипп А обнаружен у 16 детей из поезда Тюмень – Адлер, у 70 нашли ОРВИ

У 16 детей, ехавших на поезде из Тюмени, диагностировали грипп A, еще у 70 зафиксирована ОРВИ. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция», — говорится в сообщении.

Семь пациентов находятся в состоянии средней тяжести, у остальных болезни протекают в легкой форме. Еще 38 детей и 11 взрослых, которые их сопровождали, здоровы и находятся в провизорном отделении.

Накануне группу из 125 детей, путешествующих поездом Тюмень – Адлер, сняли с состава из-за признаков недомогания и температуры у нескольких из них. Детей отправили в саратовскую больницу. Одна девочка скончалась. По этому факту Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.

Позднее стало известно, что около 30 детей, снятых с поезда, пожаловались на температуру. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что детям оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними. Для родителей создана круглосуточная горячая линия.

Также источник «Известий» сообщил подробности об умершем ребенке. Одной из девочек, у которой была высокая температура, накануне вечером медсестра дала жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Однако примерно около 19 часов ребенок потерял сознание, о чем было сообщено начальнику поезда, также была вызвана бригада скорой помощи. Однако реанимировать девочку не смогли.