Ограждения для снижения смертности установили на калужских дорогах

Барьерные ограждения протяженностью более 3 км установили в 2023 году на дорогах Калужской области. Они необходимы для снижения смертности в результате ДТП и для того, чтобы не допустить съезд транспортных средств с проезжей части.

Барьеры установили на некоторых улицах в Калуге, на трассах в Дзержинском, Козельском, Бабынинском, Мещовском, Спас-Деменском, Износковском, Боровском районах, а также в Калуге. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на регионального министра транспорта Александра Шпиренко.

Также в районе школ и на маршрутах следования детей появились 10 проекционных пешеходных переходов. Их оборудовали на дорогах регионального и межмуниципального значения в Бабынино, Полотняный Завод, Кременках, Жукове, Бетлице, Кудринской, Спас-Деменске и Кузьмищево.

На дорогах в 26 населенных пунктах и в пригороде Калуги появилось в общей сложности 37 км линий электроосвещения. Всего с 2012 года в эксплуатацию удалось ввести порядка 235 км новых линий освещения.