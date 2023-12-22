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Адвокат блогера Лерчек прокомментировал новую налоговую проверку в отношении нее

Адвокат Лерчек Третьяков: новая налоговая проверка — рутинная ситуация
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Адвокат блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Константин Третьяков прокомментировал 22 декабря «Известиям» новую налоговую проверку в отношении нее.

Он отметил, что было получено уведомление о начале налоговой проверки за 2022 год.

«Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Повседневная работа налоговых органов. Никаких конкретных претензий к нам нет. Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 млн рублей, то это звучит странно, так как проверка только началась — мы еще даже не представляли никаких документов в ФНС. Искренне надеюсь, что проверка будет проводиться объективно и никто заранее не предопределил ее результаты», — сказал адвокат.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала новую налоговую проверку деятельности Чекалиной за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. По его словам, сумма может составить более 250 млн рублей.

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О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Пару обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступавшая в семью, оказалась больше.

В том же месяце возбудили новое уголовное дело против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью, а также ограничил общение девушки с соучастниками по ее уголовному делу.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Тогда налоговый орган затребовал максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей, которую Лерчек добровольно погасила ранее.

Позднее, в ноябре, ее адвокат заявил, что она и ее муж выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством. В состав указанной суммы вошли штрафы и пени с учетом увеличения размера задолженности блогера, а также часть средств, которая ушла на погашение текущих налогов.

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