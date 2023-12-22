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В офисе Зеленского предложили покинувших Украину мужчин лишить пособий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На Украине мужчин, проживающих за границей, могут начать лишать вида на жительство и пособий, чтобы те возвращались для участия в вооруженном конфликте с РФ. Об этом 22 декабря заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне генштаба, министерства обороны, других министерств, в частности иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи», — приводит слова Подоляка украинское издание «Страна.ua».

Он подчеркнул, что согласен с идеей министра обороны Украины Рустема Умерова о призыве уехавших украинцев, рассказали журналисты. По словам министра, все мужчины от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты.

«Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди всё выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав», — заключил Подоляк.

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В этот день идею о мобилизации уехавших украинцев частично поддержали и в Германии. Депутат бундестага от немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». В то же время министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая Зеленским мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

20 декабря в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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