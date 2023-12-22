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50 участков улиц Москвы войдут в зону резидентных разрешений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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50 новых участков столичных улиц войдут в зону резидентных разрешений с 22 января, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Платные парковки вводятся на загруженных автомобилями улицах возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, где местным жителям зачастую сложно найти место для парковки рядом с домом. Они по-прежнему смогут парковаться бесплатно, при этом им будет легче найти свободное место для своей машины. Для этого нужно только оформить и оплатить резидентное разрешение на парковку.

Изменения были согласованы с муниципальными депутатами. Как заявили в ведомстве, платными в результате станут лишь 0,48% мест от общего числа на улично-дорожной сети Москвы.

По словам представителей Дептранса, платные парковки помогут разгрузить улицы, уменьшат численность нарушителей правил остановки и стоянки, помогут экстренным службам быстрее прибывать на вызовы. Кроме того, платные парковки увеличивают оборачиваемость парковочных мест — на каждом месте за день сможет припарковаться больше автомобилей.

Средства, собранные от оплаты уличных парковок, направляются на благоустройство дворовых территорий. В этом году на эти цели было передано 9,8 млрд рублей, вырученных городом от использования платных парковок. На придомовых территориях на эти деньги делают новые детские площадки, парковочные карманы, обустраивают тротуары, устанавливают дорожные знаки и проводят другие виды благоустройства для москвичей.

Деньги поступают даже в те районы, где нет городских платных парковок. Горожане сами выбирают объекты для благоустройства, голосуя на «Активном гражданине» или обращаясь к муниципальным депутатам.

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