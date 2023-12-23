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В рамках «Путешествия в Рождество» работают пункты сбора подарков «Москва помогает»

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Пункты сбора подарков проекта «Москва помогает» открыты на 29 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Посетители фестивальных локаций могут передать посылки для жителей новых регионов России, а также участников специальной военной операции (СВО).
Подарки предлагают дополнить праздничными открытками или письмами с поздравлениями. Сделать это можно прямо на площадках.

Павильоны работают ежедневно с 11:00 до 21:00. Они находятся на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Новом Арбате, практически во всех округах столицы.

«Уже неделю посетители фестиваля приносят сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Волонтеры готовят их для отправки адресатам: упаковывают и сортируют», — рассказала Сергунина.

Как напоминают организаторы проекта, важно, чтобы все передаваемые вещи были новыми, упакованными и с бирками.

В прошлом году в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» было собрано свыше 156 тыс. подарков и больше 12 тыс. поздравлений.

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