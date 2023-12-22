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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Биробиджане

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Частный жилой дом, принадлежащий многодетной семье, уничтожен при пожаре в Биробиджане. Во время тушения обнаружено тело мужчины.

Информация о возгорании поступила поздно вечером 21 декабря с улицы Ясеневой. Очевидцы заметили пожар и позвонили в пожарную охрану. К моменту прибытия первых подразделений огонь охватил деревянный дом. В тушении участвовали 14 человек и три единицы техники, пишет ИА EAOMedia.

В момент возгорания собственницы дома и четырех детей дома не было. На ликвидацию горения потребовалось больше двух часов. В ходе тушения собственник дома обнаружен погибшим.

По факту происшествия проводится проверка. Семья погорельцев разместилась у родственников.

В Смоленской области пожар произошел в квартире пятиэтажного дома. Два человека погибли, одному потребовалась медицинская помощь.

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