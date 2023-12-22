В Белом доме анонсировали новые санкции против российского ОПК

Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подпишет указ об ужесточении санкций в отношении финансовых посредников российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом накануне сообщили журналистам представители Белого дома на телефонном брифинге.

«Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усиливает санкционные полномочия США в отношении России, с фокусом на меры в отношении финансовых посредников [российского ОПК]», — сказал американский чиновник.

Он подчеркнул, что меры США принимают в координации с союзниками. Указ предоставит американским ведомствам возможность принимать меры по запрету произведенной в России продукции, подвергшейся значительным изменениям за пределами территории РФ.

Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения «Золотых Звезд» Героям России заявил, что оборонная промышленность государства набирает обороты.

До этого, 9 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось.

17 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что федеральными органами исполнительной власти России приняты меры по увеличению производства систем артиллерии. Он указал, что правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, включая мобилизационные мощности.