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Жители Иркутской области отдали мошенникам 2 млн рублей за сутки

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В Иркутской области 11 человек стали жертвами мошенников за сутки. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

Одно из заявлений поступило от 40-летней женщины. Она увидела в социальных сетях объявление о продаже унтов. Потерпевшая попыталась приобрести три пары меховой обуви и оформила заказ на 18 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, пишет ИА IrkutskMedia.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули 21-летнего парня. Он пытался купить кроссовки.

Распространенной схемой мошенничества остается звонок от «оператора сотовой связи». Одной из пострадавших мошенники сообщили, что в скором времени обслуживание ее SIM-карты будет приостановлено. Женщина сообщила по телефону свои персональные данные и информацию о банковской карте. Спустя некоторое время с ней связался «менеджер банка» и потребовал перевести деньги на «безопасный» счет. Ущерб составил свыше 600 тыс. рублей.

В Сахалинской области три человека отдали телефонным мошенникам больше 2 млн рублей. Злоумышленники звонили потерпевшим от имени банка и ФСБ.

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