Альпинист заявил о недостатке опыта спусков у упавшего с 24-го этажа «Деда Мороза»

Мужчина в костюме Деда Мороза, сорвавшийся с 24-го этажа в Челябинске, не обладал необходимым опытом для организации страховки и спуска. Об этом 22 декабря «Известиям» рассказал мастер спорта международного класса по альпинизму Александр Одинцов.

«Насчет того действия, которое собирался произвести погибший человек. Оно вполне заурядное — это спуск по веревке. Оно не требует особой квалификации», — сообщил он.

Одинцов уверен, что безопасному спуску человека можно обучить за несколько дней. При этом специалист обратил внимание на то, что у молодого человека не было дополнительной страхующей веревки.

«У него не хватало опыта в организации страховки и спуска», — заключил альпинист.

Накануне стало известно о падении мужчины в костюме Деда Мороза с 24 этажа в Челябинске. 25-летний погибший хотел поздравить детей с Новым Годом, но перепутал веревки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристройки. От полученных травм молодой человек скончался на месте. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.