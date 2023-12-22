Часть дома обрушилась при хлопке газа в Еврейской автономной области
Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту происшествия.
Инцидент произошел утром 22 декабря в селе Аур. В доме по улице Вокзальной произошел хлопок газа в квартире на третьем этаже. В результате в помещении обвалился потолок, часть стены и ряд конструкций. В квартире выбиты стекла, повреждена входная дверь. Об этом сообщает ИА EAOMedia.
При осмотре подтверждено повреждение смежных квартир. Администрация и ресурсоснабжающая организация принимает комплекс мер для устранения последствий происшествия. 58-летней женщине, которой принадлежит поврежденная квартира, предоставили жилье из маневренного фонда.
Прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов дал поручение рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, поручено обеспечить осмотр места происшествия и провести опрос жильцов на предмет жалоб на некачественное оказание услуг по газоснабжению.
В Татарстане 21 декабря хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Травмы получили четыре человека.