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Евродепутат заявил о возможном расстройстве психики открывшего стрельбу в Чехии

Евродепутат Давид: открывший стрельбу в Чехии мог страдать расстройством психики
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Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
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Некоторые письменные заявления совершившего массовый расстрел в Чехии студента свидетельствуют о том, что стрелявший мог страдать от психоза — серьезного душевного расстройства. Об этом 22 декабря заявил в разговоре с «Известиями» евродепутат от Чехии, бывший руководитель психиатрической больницы Богнице Иван Давид.

«Мы видим, что в мире, в частности в США, постоянно растет число случаев массшутингов. При этом половина из этих преступников как раз страдают этим нарушением психической деятельности. Трагедия, которая произошла в Праге, — это индивидуальная акция, за которой даже не стояла какая-то идеология, как это было, например, в случае с Брейвиком (Андерс Брейвик — норвежский неонацист, совершивший теракт в 2011 году, когда погибло 77 человек. — Ред.)», — заявил Давид.

Специалист отметил, что подобных инцидентов становится всë больше, поскольку совершающие расстрелы личности «вдохновляются» друг другом, к тому же об этих случаях постоянно говорят в СМИ.

«Некоторые люди получают ощущение, что, с одной стороны, они теряют жизнь, но с другой — приобретают «славу». Кроме того, сейчас мы наблюдаем некую социальную дезинтеграцию, в том числе в западном обществе. То есть увеличивается число людей, которые себя чувствуют одиноко, не могут себе найти применение в жизни. На этом фоне у них растет фрустрация, которая порой ведет к таким трагедиям», — отметил евродепутат.

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Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги 21 декабря. В нем погибли 15 человек, он стал самым кровопролитным в истории Чехии. По сообщениям местной полиции, массовая стрельба произошла недалеко от здания философского факультета Карлова университета возле площади Яна Палаха, ее открыл один из студентов.

22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиян в числе погибших в результате стрельбы в Праге нет. Посольство на своей странице в X (бывш. Twitter) выразило скорбь по поводу произошедшей накануне в центре Праги трагедии.

В Сети опубликованы видео с места. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

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