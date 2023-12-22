Металлические ограждения от животных установят на дорогах Удмуртии

На дорогах Удмуртии появятся металлические ограждения, защищающие от диких животных. Решение об их установки принято из-за участившихся случаев выхода лесных жителей на проезжую часть.

По словам регионального министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Дениса Удалова, которые приводит ИА «Сусанин», всё чаще на дорогах фиксируются встречи с дикими животными. Он напомнил о важности соблюдения скоростных ограничений, особенно в границах специальных дорожных знаков.

Так, сетчатое ограждение установят на федеральной трассе М-7 у подъезда к Ижевску и Перми и на 2-м км дороги «Игра-Глазов».

Ранее, 18 декабря, сообщалось о том, что школьный автобус столкнулся с косулей в Кировском округе Омска. В результате аварии животное погибло. В момент происшествия в салоне находились 29 детей, их везли в Большереченский зоопарк. Кроме косули в ДТП никто не пострадал.