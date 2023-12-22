Путин попросил Попову доложить об эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ в пятницу, 22 декабря, попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).

По его словам, биологическая безопасность касается всех ближайших соседей России.

«Биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. <...> Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех. Поэтому у нас докладчик сегодня Анна Юрьевна Попова», — сказал глава государства, открывая совещание.

Он также напомнил, что 25-26 декабря запланированы встречи руководства РФ с коллегами по СНГ. После этого оно продолжилось в закрытом режиме.

20 декабря департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице в настоящее время не наблюдается существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу. В ведомстве отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике коронавируса.

До этого, 13 декабря, в Роспотребнадзоре также сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест.