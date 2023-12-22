В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте цен на некоторые товары в РФ

Повышение цен на отдельные товары, о чем уведомляют сети некоторые поставщики, никак не ведет к пропорциональному росту цен на всю категорию продукции, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ответе на запрос «Известий» 22 декабря.

Накануне газета «Коммерсант» написала, что производители и дистрибуторы уведомили ритейлеров о повышении с начала 2024 года на 5–20% отпускных цен на ряд товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.

«Надо учитывать, что российские сети работают с тысячами дистрибуторов, которые поставляют сотни тысяч различных товаров, и уведомления об изменении цен приходят от них, можно сказать, на регулярной основе. Это совершенно не означает, что все эти изменения принимаются сетями и отражаются на стоимости товаров для потребителей», — отметил Евтухов.

Он объяснил, что после таких объявлений следует переговорный процесс, в рамках которого в зависимости от реальной обоснованности повышения стоимости принимается окончательное решение — чаще всего речь идет об изменении цен только частично или об отказе от повышения цен вообще.

В то же время статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ уточнил, что торговые сети в целом неохотно идут на повышение цен, так как низкая стоимость является их конкурентным преимуществом, в некоторых случаях они торгуют товарами с минимальной или даже отрицательной наценкой.

«Подчеркнем, что повышение цен на отдельные товары, о чем и уведомляют сети некоторые поставщики, никак не ведут к пропорциональному росту цен на всю категорию, в которой представлен широкий ассортимент продукции множества производителей», — сказал Евтухов.

Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин рассказал, что в последние месяцы россияне столкнулись со скачками цен на некоторые товары. По его словам, это напрямую связано с показателями экономики предложения.

При этом в стране наблюдается и снижение цен на ряд товаров. Так, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ 20 декабря сообщили о том, что снизилась стоимость картофеля, свинины, мяса кур, крупы гречневой.