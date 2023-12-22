Годовалого малыша с ожогами 65% тела доставили в больницу Оренбурга

А Оренбурге годовалый ребенок обварился кипятком. Мальчика госпитализировали с термическим ожогом 65% тела и конечностей, а также с тяжелым ожоговым шоком.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», мать пострадавшего утверждает, что она была на кухне и варила мясо на электрической плите, встроенной в кухонный гарнитур. Мальчик открыл дверцу духовки и попытался на нее залезть. В этот момент плита наклонилась, и кастрюля с кипящим бульоном опрокинулась на него.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее, 21 декабря, сообщалось о двух случаях травмирования детей гирляндами в Оренбургской области. 6-летняя девочка получила электротравму. По словам матери, во время игры в прятки ребенок спрятался за диваном и задел спиной провод гирлянды в розетке. Провод оборвался и ударил девочку током. Кроме того, 4-летняя девочка играла с елочной гирляндой, и она ударила ее током.