Два человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа» под Оренбургом
Крупное ДТП произошло на трассе Оренбург – Илек, на 47-м км дороги. Там столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль KIA. Погибли два человека.
Как уточняет Урал56.ру, по предварительным данным, в пятницу, 22 декабря, в 10:05 водитель легковушки, двигаясь со стороны Оренбурга, выехал на встречную полосу, и его автомобиль столкнулся с грузовиком.
Водитель и пассажир KIA скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
В этот же день крупное ДТП произошло в селе Ближнее Борисово Нижегородской области. Столкнулись 26 машин. В результате аварии пострадали пятеро человек.